Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду
- РИА Новости
По информации РИА Новости, Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом. Отмечается, что фигуристы будут тренироваться под руководством Бруно Маркотта.
До 2014 года Забияко представляла сборную Эстонии. В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командном турнире, а также завоевал бронзу на чемпионате мира — 2019. Пара прекратила своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.
Ранее Александр Энберт оценил чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье без российских спортсменов.