Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду

Серебряная призёрка Олимпийских игр в командном турнире, российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за сборную Канады.

По информации РИА Новости, Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом. Отмечается, что фигуристы будут тренироваться под руководством Бруно Маркотта.

До 2014 года Забияко представляла сборную Эстонии. В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командном турнире, а также завоевал бронзу на чемпионате мира — 2019. Пара прекратила своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.

Ранее Александр Энберт оценил чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье без российских спортсменов.