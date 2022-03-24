Энберт: без россиян развитие фигурного катания может замедлиться

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Серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Энберт оценил чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) без российских спортсменов.
Энберт: без россиян развитие фигурного катания может замедлиться
  • Gettyimages.ru
  • © Atsushi Tomura - International Skating Union

«На данный момент получается, что без российских девочек чемпионат выглядит не таким сильным. Всё происходящее не очень хорошо влияет на развитие спорта: и четверные прыжки, и красивое катание рождаются благодаря конкуренции», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он также добавил, что без российских фигуристов развитие спорта сильно замедляется. По мнению Энберта, на чемпионате мира должны выступать сильнейшие спортсмены.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Монпелье (Франция) с 23 по 27 марта без отечественных спортсменов.

Ранее японец Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2022.

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