Тарасова: без России фигурного катания не будет

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о защите российских спортсменов в связи с ситуацией в мире.
Тарасова: без России фигурного катания не будет
  • РИА Новости

«Лучшая защита для спортсменов — это возможность участия в соревнованиях. Так что защищать надо фигурное катание как таковое, поскольку без нашей страны его не будет», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

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