Чен пожелала Трусовой выступить без травм на соревнованиях по лёгкой атлетике
- РИА Новости
«Для Саши это упражнение не новое, поскольку, уверена, она прыгает на тренировках. Тем не менее оно всё-таки не каждодневное. Поэтому ей, как профессионалу экстра-класса, необходимо быть максимально осторожной. Очень аккуратно рассчитывать силы. Попробовать для себя, как говорит молодёжь, по приколу. Но всё-таки прыгать в зоне контроля. Очень осторожно, не отключать внимание. Главное — не травмироваться, а всё остальное, думаю, будет прекрасно», — сказала Чен в интервью RT.
Ранее Чен заявила, что рост Трусовой не помешает ей на турнире.