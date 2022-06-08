Чен считает, что рост Трусовой не помешает ей на турнире по прыжкам в длину

Призёр чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен считает, что рост призёрки Олимпиады в Пекине Александры Трусовой не помешает ей на турнире по прыжкам в длину.

«Необязательно иметь большой рост, чтобы показывать хорошие результаты в прыжках в длину. Данный вид подразумевает совершенно разных девушек. Да, есть замечательные высокие спортсменки, например американки Бритни Риз и Юлимар Рохас. Но рекордсменка мира Галина Чистякова даже немного ниже меня, а я небольшого роста. Та же Таня Скачко, бронзовый призёр Олимпийских игр, была совсем низенькой. Её называли «мячик». У нас важны хорошая скорость разбега и именно умение отталкиваться, та самая — в том числе и природная — прыгучесть. Поэтому и маленькие девочки тоже показывают хорошие результаты, если они талантливые», — сказала Чен в интервью RT.

Ранее Чен рассказала, что находится в предвкушении выступления Трусовой.