Чен: нахожусь в приятном предвкушении выступления Трусовой в прыжках в длину

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Призёрка чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением, что призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова готова к выступлению на Неделе лёгкой атлетики в дисциплине «прыжки в длину».
Чен: нахожусь в приятном предвкушении выступления Трусовой в прыжках в длину
  • РИА Новости

«Саша мне в этом плане очень близка. Люблю таких спортсменок, поскольку считаю, что фигурное катание, помимо музыки, красоты, скольжения и филигранного владения коньком, всё-таки — это спорт. А многооборотные прыжки, которые делают девочки, просто завораживают зрителей», — сказала Чен в интервью RT.

Она также отметила, что ей очень интересно, как выступит Трусова.

«Нахожусь в приятном предвкушении этого события. Наверное, даже больше интересно посмотреть на Сашу, чем на наших других девчонок. Мне кажется, она справится, потому что, когда я в детстве занималась фигурным катанием, бег и прыжки у нас входили в программу тренировок. Поэтому, думаю, она делает всё на достаточно хорошем уровне, судя по её достижениям в фигурном катании», — добавила Чен.

Ранее Чен рассказала о прыжковых навыках Трусовой.

 

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