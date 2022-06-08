Глава ВФЛА Привалова допустила участие Овечкина в турнире по лёгкой атлетике
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«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит слова Приваловой «РБК Спорт».
Напомним, что серебряный призёр Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».
Ранее Привалова поддержала решение Трусовой выступить на турнире по лёгкой атлетике.