Ласицкене: возможно, я стала слишком озлобленной

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, какие ощущения испытала после выступления на Мемориале братьев Знаменских.

«Очень жаль, что таких соревнований не было раньше. Всё это должно было быть в 2016 году, в 2017-м и так далее. А сейчас поздновато. Лёгкая атлетика настолько далеко ушла, что того, что сейчас происходит, будет недостаточно. Да, возможно, я стала слишком озлобленной, но очень сложно мне даётся эта тема», — заявила Ласицкене журналистам.

Спортсменка преодолела планку 1,91 м. Второе место с аналогичным результатом заняла Мария Кочанова. Третьей стала Кристина Королёва (1,88 м).

Ранее российский легкоатлет Илья Иванюк высказался о рекорде, который установил на первом старте Недели лёгкой атлетики.