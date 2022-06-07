Ласицкене: возможно, я стала слишком озлобленной

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, какие ощущения испытала после выступления на Мемориале братьев Знаменских.
Ласицкене: возможно, я стала слишком озлобленной
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«Очень жаль, что таких соревнований не было раньше. Всё это должно было быть в 2016 году, в 2017-м и так далее. А сейчас поздновато. Лёгкая атлетика настолько далеко ушла, что того, что сейчас происходит, будет недостаточно. Да, возможно, я стала слишком озлобленной, но очень сложно мне даётся эта тема», — заявила Ласицкене журналистам.

Спортсменка преодолела планку 1,91 м. Второе место с аналогичным результатом заняла Мария Кочанова. Третьей стала Кристина Королёва (1,88 м).

Ранее российский легкоатлет Илья Иванюк высказался о рекорде, который установил на первом старте Недели лёгкой атлетики.

 

 

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