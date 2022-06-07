Иванюк — о рекорде на Мемориале братьев Знаменских: прыгнул выше, чем был готов
- РИА Новости
«Решил попробовать свои силы. Судьи мне сказали: есть возможность побить рекорд мемориала. Не ожидал, что покажу такой высокий результат. Можно сказать, прыгнул выше, чем был готов», — заявил Иванюк журналистам.
Напомним, что атлет победил на Мемориале Знаменских, взяв высоту 2,34 м. Это лучший результат сезона в мире, который стал и рекордом соревнований.
Вторым стал Матвей Рудник (2,23 м), третье место занял Никита Анищенков (2,20 м).
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на Мемориале братьев Знаменских.