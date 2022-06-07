Иванюк — о рекорде на Мемориале братьев Знаменских: прыгнул выше, чем был готов

Российский легкоатлет Илья Иванюк высказался о рекорде, который установил на первом старте Недели лёгкой атлетики.

«Решил попробовать свои силы. Судьи мне сказали: есть возможность побить рекорд мемориала. Не ожидал, что покажу такой высокий результат. Можно сказать, прыгнул выше, чем был готов», — заявил Иванюк журналистам.

Напомним, что атлет победил на Мемориале Знаменских, взяв высоту 2,34 м. Это лучший результат сезона в мире, который стал и рекордом соревнований.

Вторым стал Матвей Рудник (2,23 м), третье место занял Никита Анищенков (2,20 м).

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на Мемориале братьев Знаменских.