Ласицкене: главное — работать и не морочить голову лишними вопросами и мыслями

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.
Ласицкене: главное — работать и не морочить голову лишними вопросами и мыслями
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«Я недовольна результатом, но на самом деле это не имеет значения. Главное — работать и не морочить себе голову лишними вопросами и мыслями. У меня всё болит и ноет, но так и должно быть», — заявила Ласицкене журналистам.

Спортсменка преодолела планку 1,91 м. Второе место с аналогичным результатом заняла Мария Кочанова. Третьей стала Кристина Королёва (1,88 м).

Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, какие ощущения испытал во время выступления на Мемориале братьев Знаменских после долгого перерыва из-за травмы ноги.

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