Трусова проведёт открытую тренировку перед соревнованиями по прыжкам в длину

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова проведёт открытую тренировку перед участием в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в «Лужниках».

РИА Новости