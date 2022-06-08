Трусова проведёт открытую тренировку перед соревнованиями по прыжкам в длину

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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова проведёт открытую тренировку перед участием в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в «Лужниках».
Трусова проведёт открытую тренировку перед соревнованиями по прыжкам в длину
  • РИА Новости

Начало открытой тренировки Трусовой запланировано на 9 июня (10:40 мск) при участии олимпийской чемпионки и исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирины Приваловой и заслуженного тренера России Евгения Тер-Аванесова.

С 11:00 спортсменка должна принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Неделя лёгкой атлетики проходит с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Ранее глава ВФЛА Привалова допустила участие Овечкина в турнире по лёгкой атлетике.

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