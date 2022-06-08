Трусова проведёт открытую тренировку перед соревнованиями по прыжкам в длину
- РИА Новости
Начало открытой тренировки Трусовой запланировано на 9 июня (10:40 мск) при участии олимпийской чемпионки и исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирины Приваловой и заслуженного тренера России Евгения Тер-Аванесова.
С 11:00 спортсменка должна принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину.
Неделя лёгкой атлетики проходит с 7 по 13 июня в «Лужниках».
Ранее глава ВФЛА Привалова допустила участие Овечкина в турнире по лёгкой атлетике.