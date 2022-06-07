«На Трусовой список не закончится»: Бутов — о векторе развития лёгкой атлетики в России и подготовке к Олимпиаде-2032

Появление серии «Королева спорта» — первый шаг на пути к возрождению российской лёгкой атлетики. Об этом в интервью RT заявил бывший директор турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов. По его словам, спортсмены должны участвовать в продвижении соревнований, если хотят получать солидные призовые. Специалист также рассказал, почему подготовку к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене нужно начинать уже сейчас, и объяснил, каких стратегических ошибок стоит избегать ВФЛА в процессе восстановления членства в World Athletics.

— В этом году в российском календаре соревнований целая серия легкоатлетических турниров под названием «Королева спорта». Как оцениваете это начинание ВФЛА?

— Как абсолютно правильное решение. Наконец-то у нас всерьёз обратились к соревнованиям, потому что на протяжении последних нескольких лет им не уделялось особого внимания. А это плохо, потому что соревнования — это то, чем вид спорта представлен внешнему миру. Если они проходят неинтересно для болельщиков или вовсе раз в год, то и про лёгкую атлетику забывают. Поэтому сам по себе этот вектор верный: к серии привыкает зритель. Не без гордости скажу, что два старта, которые проходят у нас в «Гераклионе», вошли в «Королеву спорта». Это «Праздник силы» и «Путь к Олимпу». А «Битва полов» со следующего года войдёт в аналогичный зимний тур.

Подчеркну: отношусь к начинанию позитивно, но это не исключает того, что над ним ещё предстоит работать и работать. И очень важно будет проанализировать то, что получится в этом году.

— Как считаете, достаточно ли сделано, чтобы привлечь зрителей на стадионы?

— Знаете, чудес ведь на самом деле не бывает. Большинство стартов, которые сейчас собраны в серию, уже существовали и раньше, и оттого, что они теперь стали неким единым целым, говорить о большом всплеске интереса, увы, не приходится. Но работать над этим всё равно нужно. И меня очень радует, что сейчас федерации удалось наладить контакт с ведущим спортивным телеканалом, договориться о прямых трансляциях. Пройдёт Неделя лёгкой атлетики в Москве, и это тоже очень-очень хорошо. Но, понимаете, создание соревнования — это путь. Чтобы в своё время «Русская зима» стала самоокупаемым турниром, понадобилось пять лет. Это путь, и по нему надо идти. Если не сворачивать, то всё получится.

— Один из шагов на этом пути — приглашение Александры Трусовой. Сильный ход организаторов, согласны?

— Да, привлечение спортсменов из других видов спорта зачастую хорошо работает. Много раз сам пытался это сделать, но не складывалось. Рад, что у ВФЛА сейчас получилось. И приоткрою небольшой секрет: на Трусовой список не закончится, будут ещё сюрпризы.

Но завлечь зрителей на стадион — полдела. Я думаю, что по крайней мере на первом этапе они придут на трибуны, а вот сможем ли мы их удержать — это уже вопрос. Над этим уже нужно работать. К слову, слышал, что в баскетболе после отъезда зарубежных спортсменов зрителей, как ни странно, стало больше, интерес увеличился. Это, наверное, связано и со всей текущей ситуацией, но этот импульс важно не упустить.

— На недавнем финале Кубка России по футболу настоящий фурор произвело выступление МакSим. Стоит ли на легкоатлетические турниры приглашать звёзд эстрады?

— Я считаю, что да. И мы этим приёмом пользовались много лет назад. Но тут очень важно угадать с исполнителем.

С МакSим попадание было стопроцентное со всех точек зрения: тут и её личная история, и песня, которая уже связана с традициями болельщиков. Могу сказать лишь браво организаторам. Не всегда выступление артистов на спортивных соревнованиях срабатывает. Даже, честно сказать, чаще происходит наоборот. Так что делать это нужно аккуратно, но делать надо.

— Давайте посмотрим на другую сторону монеты. Едва ли не впервые в истории лёгкой атлетики в России на всех 18 турнирах «Королевы спорта» предусмотрены призовые для медалистов. Суммы по сравнению с зарубежными стартами небольшие, но в сложившихся условиях это всё равно позитивный момент?

— Знаете, я всегда выступаю за то, чтобы спортсмены за свой труд получали вознаграждения, и в своих проектах это стараюсь делать. Однако призовые должны быть частью единой истории, единой концепции, в рамках которой спортсмен работает на популяризацию соревнования, в котором участвует, и делает так, чтобы общий зрительский интерес увеличивался.

Призовые должны быть заслуженными. Зачастую за рубежом спортсмены получают выплаты просто за участие. Но при этом они должны быть задействованы в продвижении турнира — дать какие-то интервью, написать что-то в соцсетях, принять участие в каких-то активностях по договорённости с организаторами. И такой подход, на мой взгляд, оправданный и разумный. В наших реалиях, безусловно, хорошо, что удалось найти деньги — для ребят это поддержка. С человеческой точки зрения это здорово, с точки зрения отдачи — пока непонятно.

— Отдачи для ВФЛА?

— Скорее, для организации спорта в целом. Я убеждён, что не должно быть какого-то потребительского отношения. Нужно чёткое понимание, откуда берутся деньги, которые получают спортсмены. А также уверенность, что это не разовое событие, что всё это будет дальше развиваться на благо лёгкой атлетики и спорта в целом. Тогда мы получим устойчивое развитие, а значит, устойчивый интерес болельщиков. Знаете секрет идеального английского газона? Утром его надо поливать, а вечером косить. И так на протяжении 400 лет. Так и в спорте. Нужно делать своё дело — целенаправленно, с пониманием, куда мы идём и зачем. И всё получится.

— То есть рано или поздно лёгкая атлетика в России сможет стать коммерчески прибыльным проектом?

— Да, и мы с командой «Русской зимы» показывали, что это возможно.

Дорога в Брисбен

— Хочу немного сменить тему и поговорить о возвращении ВФЛА в World Athletics. Ирина Привалова выступает за сотрудничество и планомерную работу по восстановлению, но есть немало сторонников ультимативного подхода. По её словам, раскол существует даже среди членов президиума. Вы к какой позиции склоняетесь больше?

— Я, честно сказать, не очень посвящён во все последние перипетии, но много раз говорил и повторю ещё раз: если ставить во главу угла возвращение в WA, то мы заведомо будем в проигрыше. Всё время что-то случается: то сами ошибаемся, то какие-то внешние обстоятельства, то чья-то злая воля. И мы ждём, но у нас в стране в это время ничего не происходит.

Также по теме «На это будет интересно посмотреть»: фигуристка Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Об этом рассказала RT исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина...

Вот мы начали с разговора про соревнования. А что мешало в течение последних пяти лет активно заниматься собственным календарём, развитием каких-то новых форматов? Ничего же не мешало. Но, к сожалению, все усилия были направлены на другое. И если так и будет продолжаться, то, когда нас решат-таки вернуть, нам не с чем будет прийти на мировую арену.

Посмотрите, что происходило все эти годы со спортсменами, с соревнованиями! Не думаю, что в таком состоянии, как сейчас, мы очень-то интересны миру. Поэтому надо менять себя. Тем более общая ситуация к этому подталкивает.

— Как именно менять?

— Заниматься внутренним календарём, заниматься юниорами прежде всего, позаботиться о тех звёздах, которые сейчас выступают, и побиться за их старты там, где это возможно. И потом непременно появятся интересные спортсмены с хорошими результатами, появятся какие-то новые форматы соревнований. Мир ведь не закрыт, это обязательно увидят и заинтересуются. И это подтолкнёт как минимум к диалогу.

А пока что толкает к диалогу? То, что мы правильно заполняем все бумаги и наказываем нарушителей антидопинговых правил? Это хорошо, но этого мало. Я не хочу вмешиваться в тактику поведения ВФЛА с World Athletics, но вот стратегия — это то, что, на мой взгляд, требует срочного и серьёзного внимания.

— У себя в соцсетях вы пишете, что сейчас нужно готовиться к Олимпиаде 2032 года в Брисбене. Считаете, что-то кардинально изменить к Парижу или хотя бы Лос-Анджелесу невозможно?

— Это объективно.

Смотрите: юношеский возраст — 16 лет, юниорский — 18. Добавляем десять лет и получаем как раз то время, когда спортсмен в основном достигает серьёзных результатов. А если учитывать, что олимпийские чемпионы стремительно молодеют, то нужно смотреть ещё более младших ребят. В 2016 году, когда я выдвигался на пост президента ВФЛА, писал в своей программе про 2024 год. Но время идёт, а исходная позиция в лучшем случае та же.

— Считаете, ничего не изменилось за шесть лет?

— С точки зрения подготовки резерва — нет. Хотя многое другое поменялось. Отношение к допингу, например. Но нужны перемены в системе подготовки — в тренировках, методиках, в доступности к международному опыту, в спортивном питании. Если это всё будет сведено в единую современную систему, у нас появится шанс.

Кроме того, я убеждён, что будущее лёгкой атлетики — за новыми форматами соревнований. И меня очень расстраивает, что у нас они пока не приживаются. Турниры на стыке разных видов спорта, нетрадиционные места проведения. Вот, например, у шестовиков получилось в некоторых городах организовать уличные старты. Не спорю, прыжки с шестом — это зрелищно, но есть же и другие виды, которые можно провести в аналогичном формате. Но к подобным предложениям относятся как-то снисходительно, как к шоу. А это спорт, это новый формат вида. В мире уже очень много соревнований, включая «Бриллиантовую лигу», которые проходят прямо на улицах. Но я остаюсь оптимистом: уверен, что всё будет хорошо рано или поздно. Просто хочется, чтобы рано.