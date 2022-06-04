Российских легкоатлетов пригласили на соревнования в Белоруссии

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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что отечественных спортсменов пригласили на соревнования в Белоруссию.
Российских легкоатлетов пригласили на соревнования в Белоруссии
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  • © Teo Lannie

«Пришло официальное приглашение от Белорусской федерации лёгкой атлетики на выступление в соревнованиях на территории Белоруссии для российских спортсменов, имеющих нейтральный статус», — цитирует Глущенко РИА Новости.

Она напомнила, что выезд необходимо согласовать с антидопинговым отделом ВФЛА, чтобы получить разрешение на поездку «во избежание недоразумений».

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как проходят его тренировки в свете отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

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