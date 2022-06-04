Российских легкоатлетов пригласили на соревнования в Белоруссии
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«Пришло официальное приглашение от Белорусской федерации лёгкой атлетики на выступление в соревнованиях на территории Белоруссии для российских спортсменов, имеющих нейтральный статус», — цитирует Глущенко РИА Новости.
Она напомнила, что выезд необходимо согласовать с антидопинговым отделом ВФЛА, чтобы получить разрешение на поездку «во избежание недоразумений».
Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как проходят его тренировки в свете отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.