Шубенков рассказал, как относится к отстранению российских легкоатлетов

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как проходят его тренировки в свете отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Обидно пропускать чемпионаты мира и Европы, которые пройдут в один год. Однако стало сильно легче жить и тренироваться, когда нам сразу сказали, что мы участвовать нигде не будем», — приводит слова Шубенкова Metaratings.

Шубенков признался, что период отстранения россиян от международных стартов он использует для восстановления после травмы.

«Обстоятельства складываются так, что можно перетерпеть и сделать проходной год — оставить его на реабилитацию», — заключил он.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что хочет продолжить выступать на международных стартах.