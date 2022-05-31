Шубенков рассказал, как относится к отстранению российских легкоатлетов
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«Обидно пропускать чемпионаты мира и Европы, которые пройдут в один год. Однако стало сильно легче жить и тренироваться, когда нам сразу сказали, что мы участвовать нигде не будем», — приводит слова Шубенкова Metaratings.
Шубенков признался, что период отстранения россиян от международных стартов он использует для восстановления после травмы.
«Обстоятельства складываются так, что можно перетерпеть и сделать проходной год — оставить его на реабилитацию», — заключил он.
Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что хочет продолжить выступать на международных стартах.