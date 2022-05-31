Ласицкене заявила, что не хочет ограничиваться золотой медалью Игр в Токио

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене хочет продолжить выступать на международных стартах.
Ласицкене заявила, что не хочет ограничиваться золотой медалью Игр в Токио
  • AP
  • © Maja Hitij

«Когда я вспоминаю о пройденном, то, конечно, благодарна судьбе за то, что успела выступить где-то и выиграть что-то. Но я не хочу останавливаться, я хочу продолжать, я хочу показывать результаты на международной арене», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Золотой призёр Игр-2020 в Токио добавила, что ей очень страшно осознавать, что молодое поколение российских легкоатлетов, которые ни разу не выступали на международных стартах, находится в полной неизвестности.

«Неизвестно сейчас, когда они смогут получить возможность выехать за рубеж и посоревноваться со своими сверстниками. Сейчас им очень тяжело», — заключила она.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее Ласицкене объяснила невозможность своего участия в международных стартах.

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