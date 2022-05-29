Ласицкене: за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила невозможность своего участия в международных стартах очередным наказанием за то, что имеет российское гражданство.

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды. К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она также подчеркнула, что не отчаивается, хотя это ей даётся сложно. По её словам, такого состояния она никогда не испытывала.

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что Ласицкене откроет летний сезон на командном чемпионате России в Сочи.