Ласицкене: за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила невозможность своего участия в международных стартах очередным наказанием за то, что имеет российское гражданство.
Ласицкене: за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России
  • РИА Новости

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды. К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она также подчеркнула, что не отчаивается, хотя это ей даётся сложно. По её словам, такого состояния она никогда не испытывала.

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что Ласицкене откроет летний сезон на командном чемпионате России в Сочи.

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