Тарасова оценила выступление Трусовой в лёгкой атлетике

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Тарасова оценила выступление Трусовой в лёгкой атлетике
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Она разносторонняя и талантливая девочка во всём. Хочется поздравить её тренера. Это очень хорошая работа тренера», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Трусова выступила в юниорском турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках». Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова высказала мнение, что Трусова получила хороший опыт на фестивале «Неделя лёгкой атлетики» в Москве и сможет использовать его в дальнейшем в своей карьере.

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