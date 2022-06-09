Привалова считает, что Трусова получила хороший опыт на Неделе лёгкой атлетики

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка и исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказала мнение, что фигуристка Александра Трусова получила хороший опыт на фестивале «Неделя лёгкой атлетики» в Москве и сможет использовать его в дальнейшем в своей карьере.
Привалова считает, что Трусова получила хороший опыт на Неделе лёгкой атлетики
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я думаю, она прыгала осознанно, чтобы найти резерв для пятерного прыжка, и получила хороший опыт. Мне понравилось, что она чётко выполняет установки тренера, ей с первого раза удалось подобрать разбег и попасть в планку. Это дорогого стоит, и в этом плане она большая молодец», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, Трусова заняла последнее место в соревновании.

Победу в юниорском турнире по прыжкам в длину праздновала Светлана Антошина из Брянска с лучшим результатом 6,09 м.

Ранее Трусова ответила, будет ли продолжать соревноваться в фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить