Привалова считает, что Трусова получила хороший опыт на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийская чемпионка и исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказала мнение, что фигуристка Александра Трусова получила хороший опыт на фестивале «Неделя лёгкой атлетики» в Москве и сможет использовать его в дальнейшем в своей карьере.

«Я думаю, она прыгала осознанно, чтобы найти резерв для пятерного прыжка, и получила хороший опыт. Мне понравилось, что она чётко выполняет установки тренера, ей с первого раза удалось подобрать разбег и попасть в планку. Это дорогого стоит, и в этом плане она большая молодец», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, Трусова заняла последнее место в соревновании.

Победу в юниорском турнире по прыжкам в длину праздновала Светлана Антошина из Брянска с лучшим результатом 6,09 м.

Ранее Трусова ответила, будет ли продолжать соревноваться в фигурном катании.