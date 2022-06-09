Трусова ответила, будет ли продолжать соревноваться в фигурном катании

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова ответила на вопрос о продолжении карьеры.
Трусова ответила, будет ли продолжать соревноваться в фигурном катании
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Буду ли продолжать соревновательную деятельность? Посмотрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь», — заявила Трусова.

Трусова выступила в юниорском турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках». Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов фигуристка начала плакать, заявив, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве.

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