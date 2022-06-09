Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве
- РИА Новости
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Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, Трусова заняла последнее место в соревновании.
Победу в юниорском турнире по прыжкам в длину праздновала Светлана Антошина из Брянска с лучшим результатом 6,09 м.
Ранее Трусова ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании.