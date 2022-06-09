Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова выступила в юниорском турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках».
Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, Трусова заняла последнее место в соревновании.

Победу в юниорском турнире по прыжкам в длину праздновала Светлана Антошина из Брянска с лучшим результатом 6,09 м.

Ранее Трусова ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить