Трусова ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова прокомментировала поднятие возрастного ценза до 17 лет.

«Всегда занимаюсь только собой. Меня не касаются правила. Я буду выступать по тем правилам, которые будут», — цитирует Трусову «Чемпионат».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

17-летняя Трусова в нынешнем сезоне стала серебряной призёркой ОИ-2022 и чемпионата России, а также завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление на Неделе лёгкой атлетики.