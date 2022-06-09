Трусова прокомментировала своё выступление на «Неделе лёгкой атлетики»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова выступила на «Неделе лёгкой атлетики» в «Лужниках».

«Я хотела попробовать, для меня это что-то новое. Благодарна за эту возможность. Как удалось избежать заступов? Не знаю, просто так получилось. Мне показали, как делать. Сначала я заступала — по-моему, два раза. Прыгала от начала, потом заступала, а потом получилось. Это опыт. Я рада, эмоции положительные», — сказала Трусова журналистам.

Спортсменка с первой попытки показала результат — 3,80 м. Далее Трусова улучшила свой показатель — 3,94, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м.

Фигуристка выступала в возрастной категории до 20 лет.

Ранее российский фигурист Марк Кондратюк пришёл поддержать Трусову на соревнованиях в Москве.