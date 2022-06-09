Соперница Трусовой на прыжках в длину: было неприятно, что все ушли после Саши

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Российская легкоатлетка Анастасия Кукушкина рассказала о том, как прошёл турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве с участием фигуристки Александры Трусовой.
Соперница Трусовой на прыжках в длину: было неприятно, что все ушли после Саши
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Трусова — крутая девчонка. Нам было понятно, что всё внимание будет приковано к ней. Она была второй на Олимпиаде. Было немного неприятно, что после четвёртой попытки, как Саша ушла, все тоже ушли», — цитирует Кукушкину «Чемпионат».

Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, фигуристка заняла последнее место в соревновании.

Кукушкина показала второй результат в турнире по прыжкам в длину (6,09 м).

Ранее Ирина Привалова заявила, что Трусова получила хороший опыт на Неделе лёгкой атлетики.

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