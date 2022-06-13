Валиева опубликовала видео с тренировки в Новогорске
- РИА Новости
«Привет из Новогорска. Активно восстанавливаюсь», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.
Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила была четвёртой.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу Валиевой.