Валиева опубликовала видео с тренировки в Новогорске

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева выложила видео со сборов в Новогорске.

«Привет из Новогорска. Активно восстанавливаюсь», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила была четвёртой.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу Валиевой.