Тарасова прокомментировала заявление WADA по делу Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На много лет вперёд у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! У этого расследования была очень большая огласка. К тому же все это случилось на Олимпийских играх. Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на заявление WADA по делу Валиевой.