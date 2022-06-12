Навка отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой
- РИА Новости
«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.
Ранее новый президент ISU рассказал, что союз не вовлечён в расследование по делу Валиевой.