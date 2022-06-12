Навка отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Навка отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой
  • РИА Новости

«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее новый президент ISU рассказал, что союз не вовлечён в расследование по делу Валиевой.

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