Навка отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее новый президент ISU рассказал, что союз не вовлечён в расследование по делу Валиевой.