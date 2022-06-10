Новый президент ISU рассказал, что союз не вовлечён в расследование по делу Валиевой

Новый президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким сообщил, что организация не вмешивается в расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, обвинённой в употреблении допинга.

«Процесс продолжается, и на нынешнем этапе мы в него не вовлечены. Должен сказать, что наша организация заботится о состоянии спортсменов, поэтому мы приняли важное решение — повысили возрастной ценз с 15 до 17 лет, что было рекомендовано нашей медицинской комиссией и поддержано спортсменами и тренерами», — сказал Чэ Ёл Ким журналистам.

Он также отметил, что не знает, вскрывалась ли допинг-проба Б российской спортсменки.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее сообщалось, что ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой.