ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой

Короткая ссылка
Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право получить результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой
  • РИА Новости

«Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить его», — цитирует советника организации Михаэля Гайстлингера ТАСС.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Алексей Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить