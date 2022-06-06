ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой
- РИА Новости
«Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить его», — цитирует советника организации Михаэля Гайстлингера ТАСС.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Ранее Алексей Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом.