ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по допинг-делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право получить результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить его», — цитирует советника организации Михаэля Гайстлингера ТАСС.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Алексей Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом.