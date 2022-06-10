Туктамышева: хочу выжать из своего тела максимум и прыгать четверные
- РИА Новости
«Мне, как спортсмену, хочется выжать из своего тела максимум, всё, на что я способна. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своём возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», — цитирует Туктамышеву ФФККР.
Она также отметила, что совершенно не скучает по соревнованиям и наслаждается спокойным рабочим процессом.
25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.
Ранее Туктамышева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.