Туктамышева: хочу выжать из своего тела максимум и прыгать четверные

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, в чём ищет мотивацию продолжать карьеру в спорте.

«Мне, как спортсмену, хочется выжать из своего тела максимум, всё, на что я способна. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своём возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», — цитирует Туктамышеву ФФККР.

Она также отметила, что совершенно не скучает по соревнованиям и наслаждается спокойным рабочим процессом.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее Туктамышева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.