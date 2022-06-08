Туктамышева надеется, что повышение возрастного ценза пойдёт на пользу спортсменам

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья. Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам», — написала Туктамышева в социальных сетях.

Она добавила, что была фигуристкой, которая побеждала и в юном возрасте, и в зрелом. По словам спортсменки, конкуренция с более молодыми фигуристками послужила для неё мотивацией для продолжения карьеры.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что поднятие возрастного ценза является барьером для развития фигурного катания.