Ягудин считает поднятие возрастного ценза барьером для развития фигурного катания
- РИА Новости
«Я никогда не поддерживал идею поднятия возрастного ценза, потому что это стопор, возводимый барьер для дальнейшего развития спорта. Он, безусловно, будет развиваться, но это тормозит развитие», — цитирует его «Чемпионат».
По словам Ягудина, российские спортсмены смогут приспособиться к новым правилам. Он также отметил, что в России в любой возрастной категории есть чемпионы.
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.