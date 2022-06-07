Ягудин считает поднятие возрастного ценза барьером для развития фигурного катания

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.
Ягудин считает поднятие возрастного ценза барьером для развития фигурного катания
  • РИА Новости

«Я никогда не поддерживал идею поднятия возрастного ценза, потому что это стопор, возводимый барьер для дальнейшего развития спорта. Он, безусловно, будет развиваться, но это тормозит развитие», — цитирует его «Чемпионат».

По словам Ягудина, российские спортсмены смогут приспособиться к новым правилам. Он также отметил, что в России в любой возрастной категории есть чемпионы.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

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