Ягудин считает поднятие возрастного ценза барьером для развития фигурного катания

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Я никогда не поддерживал идею поднятия возрастного ценза, потому что это стопор, возводимый барьер для дальнейшего развития спорта. Он, безусловно, будет развиваться, но это тормозит развитие», — цитирует его «Чемпионат».

По словам Ягудина, российские спортсмены смогут приспособиться к новым правилам. Он также отметил, что в России в любой возрастной категории есть чемпионы.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.