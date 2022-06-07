Свищёв — о поднятии возрастного ценза: это решение принято от безысходности
- РИА Новости
«Считаю, что фигуристы и чиновники приняли такое решение от безысходности. Не могут ничего поделать с нашими звёздами фигурного катания. До того у нас мощная школа, до того у нас юные, самые сильные в мире фигуристы», — приводит слова Свищёва Sport24.
Он заявил, что считает это решение дискриминационным и тормозящим развитие фигурного катания. По его словам, если спортсмен в юном возрасте может исполнять сложные номера и соревноваться на равных с более старшими фигуристами, то им нужно гордиться.
«Согласен со многими специалистами фигурного катания, что это не ослабит наших, российских фигуристов — они всё равно будут доминировать», — добавил Свищёв.
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.
Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
Ранее чемпионка Универсиады Бетина Попова отреагировала на решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании.