Попова назвала положительные стороны поднятия возрастного ценза

Чемпионка Универсиады Бетина Попова отреагировала на решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«На самом деле в этом нет ничего плохого. Спортсмены начнут выходить на взрослый уровень готовыми эмоционально и физически, а также стилистически будут иметь своё лицо. И по ходу сезона уже не возникнет ситуации, что какая-то ошибка станет решающей, потому что по юниорам они уже успели всё попробовать», — заявила Попова в интервью RT.

Ранее Попова рассказала, как решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет повлияет на подготовку юниоров.