Попова назвала положительные стороны поднятия возрастного ценза

Короткая ссылка
Чемпионка Универсиады Бетина Попова отреагировала на решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании.
Попова назвала положительные стороны поднятия возрастного ценза
  • РИА Новости

«На самом деле в этом нет ничего плохого. Спортсмены начнут выходить на взрослый уровень готовыми эмоционально и физически, а также стилистически будут иметь своё лицо. И по ходу сезона уже не возникнет ситуации, что какая-то ошибка станет решающей, потому что по юниорам они уже успели всё попробовать», — заявила Попова в интервью RT.

Ранее Попова рассказала, как решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет повлияет на подготовку юниоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить