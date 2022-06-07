Попова считает, что поднятие возрастного ценза больше ударит по юниоркам

Чемпионка Универсиады Бетина Попова рассказала, как решение Международного союза конькобежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет повлияет на подготовку юниоров.

«Конечно, сейчас для многих действующих фигуристок-юниорок, готовившихся выходить в мастера, это будет тяжело. Конечно, не всегда всё, что принимают, действует во благо. Станет лучше или хуже, покажет только время. Но правила приняты для всех, и теперь всем придётся по ним играть и подстраиваться под них», — заявила Попова в интервью RT.

По мнению фигуристки, изменения коснутся в первую очередь юниоров, потому что они планировали в ближайшие два года выйти на взрослый уровень.

«Сейчас, в моменте, это очень обидно. Но, с другой стороны, у них теперь есть возможность чуть больше накататься, попробовать разные элементы. Появится время поработать над программами и в мастера выйти немного более готовыми, во всеоружии. Потому что далее речь идёт о чемпионатах Европы и мира. Там уже не до экспериментов. Спортсмен должен знать свой стиль и свои возможности. А в юниорах с этим можно поиграться. У нас очень грамотные специалисты в фигурном катании. Уверена, все используют это время с пользой», — добавила Попова.

Ранее Бетина Попова высказалась о решение Международного союза конькобежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.