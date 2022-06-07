Попова: Щербакова и Трусова доказали, что можно делать ультра-си и в 17 лет

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Чемпионка Универсиады Бетина Попова высказалась о решении Международного союза конькобежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.
Попова: Щербакова и Трусова доказали, что можно делать ультра-си и в 17 лет
  • РИА Новости

«Наверное, танцев это меньше всего коснётся, поскольку они как раз и отличаются взрослостью спортсменов, их осознанностью. И здесь нет тенденции побеждать в силу определённого возраста. Так что в танцах, думаю, ничего не изменится», — заявила Попова в интервью RT.

При этом она отметила, что в одиночном катании большой трагедии также не будет.

«Саша Трусова с Аней Щербаковой своего главного на данный момент результата достигли в том возрасте, который далее будет рабочим в мастерах. Они показали, что можно делать ультра-си и в 17 лет, и делать очень даже хорошо. Думаю, просто вся тренировочная система будет подстраиваться под то, чтобы спортсмен выходил на пик формы чуть позже. Грубо говоря, умел делать всё не в 15, а в 17. Все тренерские коллективы очень опытные и умные. Они выстраивают подготовку спортсмена с детства. Поэтому сомневаюсь, что будут какие-то потери», — добавила Попова.

Ранее Алёна Косторная поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

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