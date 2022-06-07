Косторная поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании

18-летняя чемпионка Европы Алёна Косторная высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Решение о повышении минимального возраста правильное. Всё-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми. Многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы», — цитирует Косторную ТАСС.

При этом она отметила, что в фигурном катании дети тренируются наравне со взрослыми. По её мнению, по этой причине страдает здоровье спортсменов.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее Ирина Роднина заявила, что поднятие возрастного ценза принесёт больше здоровья фигуристам.