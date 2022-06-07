Роднина считает, что поднятие возрастного ценза принесёт больше здоровья фигуристам

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как скажется поднятие возрастного ценза на российских фигуристках.

«Всё возможно. Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира. Что вы так упёрлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться. Мне кажется, что это принесёт чуть больше здоровья в плане спортсменов и этих совсем ненужных разговоров», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала решение ISU поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.