Роднина считает, что поднятие возрастного ценза принесёт больше здоровья фигуристам

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как скажется поднятие возрастного ценза на российских фигуристках.
Роднина считает, что поднятие возрастного ценза принесёт больше здоровья фигуристам
  • РИА Новости

«Всё возможно. Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира. Что вы так упёрлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться. Мне кажется, что это принесёт чуть больше здоровья в плане спортсменов и этих совсем ненужных разговоров», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала решение ISU поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить