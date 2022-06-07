Роднина — о поднятии возрастного ценза: этого стоило ожидать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Это будет касаться в первую очередь девушек. Неважно, в каком виде — одиночном, парах или танцах. Как данное решение скажется на фигурном катании, не знаю — и никто не знает. Потому что наших спортсменов не допускают до соревнований. Принятия данного решения стоило ожидать. Оно растянуто на три года. В следующем сезоне подняли до 16 лет, а в 2024-м — уже до 17 лет. Такой плавный переход решили сделать, чтобы все могли планировать свои выступления, поскольку это будет касаться и юниорского чемпионата мира. На один год поднять возможно, уже делали один раз так. А на два — решили поэтапно», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее Илья Авербух заявил, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на карьере фигуристок.