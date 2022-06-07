Авербух считает, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на карьере фигуристок
- РИА Новости
«Давно ожидаемый исход. Не вижу никакого драматизма. Наоборот, мне кажется, российским девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.
Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
Ранее Татьяна Тарасова назвала истинную причину повышения возрастного ценза.