Авербух считает, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на карьере фигуристок

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.
Авербух считает, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на карьере фигуристок
  • РИА Новости

«Давно ожидаемый исход. Не вижу никакого драматизма. Наоборот, мне кажется, российским девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. 

Ранее Татьяна Тарасова назвала истинную причину повышения возрастного ценза.

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