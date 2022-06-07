Авербух считает, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на карьере фигуристок

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Давно ожидаемый исход. Не вижу никакого драматизма. Наоборот, мне кажется, российским девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее Татьяна Тарасова назвала истинную причину повышения возрастного ценза.