Конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.
Конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет
  • РИА Новости

За повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня.

Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — до 16 лет, а в 2024/25 — до 17. Возрастной ценз было решено поднять и в остальных дисциплинах ISU — в конькобежном спорте и в шорт-треке.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства.

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