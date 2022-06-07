ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) от членства.

Решение принималось на конгрессе, проходящем в Пхукете с 6 по 10 июня, путём голосования. За принятие поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах.

Совет ISU на заседании конгресса продлил до дальнейшего уведомления решение отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

При этом Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации.

Ранее Этери Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США.