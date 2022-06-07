ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства

Короткая ссылка
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) от членства.
ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства
  • Gettyimages.ru

Решение принималось на конгрессе, проходящем в Пхукете с 6 по 10 июня, путём голосования. За принятие поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах.

Совет ISU на заседании конгресса продлил до дальнейшего уведомления решение отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

При этом Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации.

Ранее Этери Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить