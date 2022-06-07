Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своём желании продолжить карьеру в США.
Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США
  • РИА Новости

«Очередной фейк», — говорится в записи Тутберидзе.

Журналист Дэйв Лис заявил о готовности Этери Тутберидзе продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

В настоящий момент Тутберидзе находится в США, где проводит время со своей дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт входит в состав сборной России.

Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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