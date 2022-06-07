Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США
- РИА Новости
«Очередной фейк», — говорится в записи Тутберидзе.
Журналист Дэйв Лис заявил о готовности Этери Тутберидзе продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.
В настоящий момент Тутберидзе находится в США, где проводит время со своей дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт входит в состав сборной России.
Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.