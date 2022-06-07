Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров
Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня.
Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.
Напомним, что 1 марта российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.