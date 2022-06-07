Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании конгресса в Пхукете продлил до дальнейшего уведомления решение отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

Напомним, что 1 марта российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.