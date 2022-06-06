Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Мне кажется, что это правильно. Такое есть практически во всех видах спорта. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определённое количество профессиональных турниров», — цитируют Касаткину «Известия».

На 58-м конгрессе ISU планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе — о повышении возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет. Конгресс пройдёт с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее в Госдуме оценили решение ISU допустить Россию к конгрессу.