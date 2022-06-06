В Госдуме оценили решение ISU допустить Россию к конгрессу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) к конгрессу.

«ISU принял правильное и адекватное решение, допустив представителей России к участию в конгрессе. Россия является локомотивом развития фигурного катания в мире», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.