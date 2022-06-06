В Госдуме оценили решение ISU допустить Россию к конгрессу
- РИА Новости
«ISU принял правильное и адекватное решение, допустив представителей России к участию в конгрессе. Россия является локомотивом развития фигурного катания в мире», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».
Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.
Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.
Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.