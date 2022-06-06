Кацалапов сделал предложение Синициной «немного неожиданно»

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей парнёрше Виктории Синициной.

«Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристы выступают вместе в танцах на льду. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Кацалапов и Синицина встали в пару в 2014 году.

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