Кацалапов сделал предложение Синициной «немного неожиданно»

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей парнёрше Виктории Синициной.
Кацалапов сделал предложение Синициной «немного неожиданно»
  • РИА Новости

«Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристы выступают вместе в танцах на льду. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Кацалапов и Синицина встали в пару в 2014 году. 

Ранее в Госдуме оценили решение ISU допустить Россию к конгрессу.

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