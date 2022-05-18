Жулин рассказал о планах пары Синицина — Кацалапов на следующий сезон

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился планами своих звёздных подопечных — олимпийских чемпионов в командных соревнованиях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Какие планы у Синициной и Кацалапова? Пока только отдыхать, потому что сезон был очень тяжёлый. Пока мы, естественно, ничего не ставили. Будем просто думать после отпуска, что делать дальше», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сложно сказать, как быть, если не будет международного сезона, но нужно подождать 12 июня, когда состоится заседание конгресса.

«После него будет понятно, Россия вообще в теме или нет», — заключил Жулин.

30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР.