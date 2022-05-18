Жулин рассказал о планах пары Синицина — Кацалапов на следующий сезон

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился планами своих звёздных подопечных — олимпийских чемпионов в командных соревнованиях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.
Жулин рассказал о планах пары Синицина — Кацалапов на следующий сезон
  • РИА Новости

«Какие планы у Синициной и Кацалапова? Пока только отдыхать, потому что сезон был очень тяжёлый. Пока мы, естественно, ничего не ставили. Будем просто думать после отпуска, что делать дальше», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сложно сказать, как быть, если не будет международного сезона, но нужно подождать 12 июня, когда состоится заседание конгресса.

«После него будет понятно, Россия вообще в теме или нет», — заключил Жулин.

30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить