Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР

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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что нормально относится к выдвижению Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Нормально отношусь к выдвижению Горшкова, было бы где руководить. Руководит же — пока нормально», — цитирует Жулина ТАСС.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что Горшков стал единственным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.

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