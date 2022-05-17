Жулин отреагировал на выдвижение Горшкова на пост президента ФФККР

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что нормально относится к выдвижению Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Нормально отношусь к выдвижению Горшкова, было бы где руководить. Руководит же — пока нормально», — цитирует Жулина ТАСС.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что Горшков стал единственным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.