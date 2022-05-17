Тарасова о переизбрании Горшкова: не надо ничего менять, когда хорошие результаты
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам что-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков — единственный кандидат», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.
Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.
Ранее сообщалось, что Горшков стал единственным кандидатом на пост главы ФФККР.