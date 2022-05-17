Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента ФФККР

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.
Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента ФФККР
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Помимо Горшкова, на безальтернативной основе зарегистрированы генеральный директор ФФККР Александр Коган, заместитель гендиректора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев, говорится в документе на официальном сайте федерации.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го.

75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением, что ФФККР во главе с Александром Горшковым блестяще справляется с поставленными задачами и заслуживает высокой оценки.

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