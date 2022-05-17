Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента ФФККР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.

Помимо Горшкова, на безальтернативной основе зарегистрированы генеральный директор ФФККР Александр Коган, заместитель гендиректора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев, говорится в документе на официальном сайте федерации.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го.

75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением, что ФФККР во главе с Александром Горшковым блестяще справляется с поставленными задачами и заслуживает высокой оценки.